У Німеччині анонсують новий страйк: протестуватимуть пілоти та персонал Lufthansa

Про це пише Bild.

"Ми припускаємо, що 80-90% рейсів Lufthansa і її дочірніх компаній буде скасовано", - заявив представник Verdi.

Страйк повинен розпочатися о 4 годині ранку у середу та триватиме до ранку четверга. Він зачепить аеропорти Франкфурта, Дюссельдорфа і Берліна.

"Цей страйк був би непотрібним, якби Lufthansa надала наземному персоналу ті ж підвищення, що й іншим групам співробітників концерну. Проте за столом переговорів не виявилося жодного бажання зробити це. Тому ми сподіваємося, що пасажири зрозуміють нас, адже вони, як і працівники, хочуть припинення нестачі персоналу та покращення обслуговування", - заявив представник профспілки на переговорах Марвін Решинський.

Пілоти дочірньої компанії Lufthansa, Discover Airlines (колишня Eurowings Discover), також оголосили страйк у понеділок, 5 лютого. Пілоти хочуть домовитися про структуровану шкалу заробітної плати та фіксовані умови польотів та час відпочинку.

Ряд рейсів Discover із Франкфурта було скасовано, заплановані рейси Discover із Мюнхена виконує авіакомпанія Lufthansa.