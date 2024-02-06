У Німеччині анонсують новий страйк: протестуватимуть пілоти та персонал Lufthansa
Профспілка Verdi закликала до страйку наземний персонал Lufthansa (включаючи Eurowings, Swiss та Austrian) у середу, 7 лютого
Про це пише Bild.
"Ми припускаємо, що 80-90% рейсів Lufthansa і її дочірніх компаній буде скасовано", - заявив представник Verdi.
Страйк повинен розпочатися о 4 годині ранку у середу та триватиме до ранку четверга. Він зачепить аеропорти Франкфурта, Дюссельдорфа і Берліна.
"Цей страйк був би непотрібним, якби Lufthansa надала наземному персоналу ті ж підвищення, що й іншим групам співробітників концерну. Проте за столом переговорів не виявилося жодного бажання зробити це. Тому ми сподіваємося, що пасажири зрозуміють нас, адже вони, як і працівники, хочуть припинення нестачі персоналу та покращення обслуговування", - заявив представник профспілки на переговорах Марвін Решинський.
Пілоти дочірньої компанії Lufthansa, Discover Airlines (колишня Eurowings Discover), також оголосили страйк у понеділок, 5 лютого. Пілоти хочуть домовитися про структуровану шкалу заробітної плати та фіксовані умови польотів та час відпочинку.
Ряд рейсів Discover із Франкфурта було скасовано, заплановані рейси Discover із Мюнхена виконує авіакомпанія Lufthansa.
- 24-29 січня усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, провели страйк. Профспілка залізничників вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплатні на 555 євро за місяць, а також неоподатковуваної річної премії в розмірі 3000 євро.
- 1 лютого страйкували співробітники служби авіаційної безпеки у найбільших аеропортах Німеччини, внаслідок чого були скасовані або затримані близько 1,1 тисячі рейсів.
- 3 лютого в аеропорту Франкфурта сотні фермерів протестували проти закінчення терміну відшкодування податків на сільськогосподарське дизельне пальне.
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