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Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС в обмін на лампи розжарювання

Юлія Лаврук
28 серпня, 2024 середа
15:47
Економіка LED лампа

В Україні завершилася програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні. Від її старту українці отримали 40 мільйонів енергоефективних ламп від Євросоюзу

Зміст

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Загалом програмою "Несемо світло разом" скористались понад 8 мільйонів українців. Найактивнішими регіонами стали Київська область, де було замінено 4,2 млн ламп, Львівська - 3,2 млн, Дніпропетровська - 3,1 млн та Харківська - 2,3 млн.

"За час дії програми в Україні стало на 40 млн менше ламп розжарювання, що за нашими підрахунками дозволить заощадити до 1 ГВт електроенергії", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Про програму "Несемо світло разом"

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.

Того ж дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

З кінця січня 2023 року кожен повнолітній громадянин України мав змогу обміняти п’ять старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.

Теги:
Суспільство
Україна
ЄС
допомога Україні
Енергетика
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