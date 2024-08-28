Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС в обмін на лампи розжарювання

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Загалом програмою "Несемо світло разом" скористались понад 8 мільйонів українців. Найактивнішими регіонами стали Київська область, де було замінено 4,2 млн ламп, Львівська - 3,2 млн, Дніпропетровська - 3,1 млн та Харківська - 2,3 млн.

"За час дії програми в Україні стало на 40 млн менше ламп розжарювання, що за нашими підрахунками дозволить заощадити до 1 ГВт електроенергії", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Про програму "Несемо світло разом"

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.

Того ж дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

З кінця січня 2023 року кожен повнолітній громадянин України мав змогу обміняти п’ять старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.