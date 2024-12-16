Укренерго: 17 грудня вимкнення світла не прогнозується
У вівторок, 17 грудня, в Україні не прогнозується вимкнення електроенергії - графіки обмеження не діятимуть
Про це повідомляє Укренерго.
"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Водночас Укренерго закликає українців споживати електроенергію ощадливо - не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.
- В енергосистемі 16 грудня зберігається значний дефіцит потужності, в регіонах застосовують погодинні вимкнення світла побутовим споживачам та обмеження потужності для промисловості й бізнесу.
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