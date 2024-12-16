Укренерго: 17 грудня вимкнення світла не прогнозується

Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Водночас Укренерго закликає українців споживати електроенергію ощадливо - не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.