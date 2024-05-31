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Уряд зобов'язав державні компанії постачати населенню електроенергію за новою ціною, - нардеп Кучеренко

31 травня, 2024 п'ятниця
18:07
Економіка Тарифи на електроенергію

Олексій Кучеренко, народний депутат України, зазначив, що 31 травня уряд поклав спеціальні обов'язки на дві державні компанії, Енергоатом та Укргідроенерго, і зобов'язав їх постачати населенню електроенергію за ціною 4 грн 32 коп. незалежно від обсягу споживання

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Спочатку я прокоментую буквально по гарячих слідах, що відбулося. Благою вістю це важко назвати. Уряд 31 травня прийняв зміну до постанови уряду, змінивши механізм покладання так званих спеціальних обов'язків на дві державні компанії,  Енергоатом та Укргідроенерго. І зобов'язав ці дві компанії постачати населенню свою електроенергію за наступною ціною – для всіх категорій незалежно від обсягу споживання ціна встановлюється 4 грн 32 коп., це з ПДВ", - підкреслив нардеп.

За його словами, для гуртожитків, тобто там, де нема обліку, є спеціальна ціна, яка залишається 2 грн 64 коп.

"І також є спеціальна пільга для тих, у кого законним чином встановлено електричне опалення, яке є виключним, тобто, якщо єдина можливість забезпечити опалення – електроенергія. То у такому випадку зазначено ліміт у 2000 кВт·год на місяць, коли діє стара ціна 2 грн 64 коп. на опалювальний період. А все, що вище 2000 кВт·год буде за новою ціною – 4 грн 23 коп.", - прокоментував Олексій Кучеренко.

  • 9 травня колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков повідомив, що Україна входить у важкий літній сезон, але енергосистема не ляже.
  • 17 травня народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що з 1 червня тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть до 4,5-5 грн/кВт. Зараз в уряді активно обговорюють це питання.
  • 28 травня Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, зазначив, що з 1 червня ті українці, які споживають понад 100 кВт, будуть сплачувати за споживання електроенергії по новому тарифу - 4 грн 80 коп. за 1 кВт-год.
Теги:
Суспільство
Україна
Кабмін
Енергія
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