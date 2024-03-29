В Україні з 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Деталі
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 квітня в Україні підвищується мінімальна зарплата
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Шмигаля, з 1 квітня мінімальна зарплата підвищиться з 7100 до 8000 грн. Прем'єр-міністр також наголосив, що в Україні збільшаться виплати для пенсіонерів, які працюють.
Читайте також: Зростання мінімальної зарплати та пенсії: чого чекати у 2024-му
"У березні більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за цей місяць виплачено пенсій на 62 млрд грн", - додав Денис Шмигаль.
- 19 березня Шмигаль сказав, що починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе