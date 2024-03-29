В Україні з 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Деталі

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, з 1 квітня мінімальна зарплата підвищиться з 7100 до 8000 грн. Прем'єр-міністр також наголосив, що в Україні збільшаться виплати для пенсіонерів, які працюють.

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"У березні більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за цей місяць виплачено пенсій на 62 млрд грн", - додав Денис Шмигаль.