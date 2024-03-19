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"Починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів", - Шмигаль

19 березня, 2024 вiвторок
19:01
Війна з Росією Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Україна очікує, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії

Про це на пресконференції під час візиту до Люксембургу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє The Guardian.

"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів для України, - ред.), до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту", - зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіуса дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

"Це також дуже важливо, як і артилерійські снаряди для нас", - підкреслив глава уряду.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України у червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.

15 березня міноборони Португалії заявило, що виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України.

Теги:
Чехія
Люксембург
Денис Шмигаль
зброя для України
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