В Укренерго розповіли, завдяки чому утримують баланс енергосистеми після обстрілів РФ

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Укренерго.

"Відсутності дефіциту в системі зараз сприяє, окрім зниженого споживання при теплій погоді та роботі українських електростанцій, також імпорт із 5 сусідніх країні: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Зараз міждержавний перетин між Україною і ЄС завантажений у години максимуму на 1300-1500 МВт у напрямку імпорту, що надає суттєву підтримку українській енергосистемі під час постійних обстрілів енергетики", - зазначили в компанії.

Зокрема 26 березня Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії з Європи – 18 тис. МВт-год. Крім того, Укренерго декілька разів залучало аварійну допомогу з Польщі.

У компанії зазначили, що основною ціллю атак окупантів починаючи з 22 березня є тепло- та гідроелектростанції, а також високовольтні підстанції Укренерго на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині тощо.