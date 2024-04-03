В Укренерго розповіли, завдяки чому утримують баланс енергосистеми після обстрілів РФ
Попри ворожі обстріли дефіциту електроенергії в Україні немає. Збалансованій роботі енергосистеми сприяє імпорт електроенергії з європейських країн
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Укренерго.
"Відсутності дефіциту в системі зараз сприяє, окрім зниженого споживання при теплій погоді та роботі українських електростанцій, також імпорт із 5 сусідніх країні: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Зараз міждержавний перетин між Україною і ЄС завантажений у години максимуму на 1300-1500 МВт у напрямку імпорту, що надає суттєву підтримку українській енергосистемі під час постійних обстрілів енергетики", - зазначили в компанії.
Зокрема 26 березня Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії з Європи – 18 тис. МВт-год. Крім того, Укренерго декілька разів залучало аварійну допомогу з Польщі.
У компанії зазначили, що основною ціллю атак окупантів починаючи з 22 березня є тепло- та гідроелектростанції, а також високовольтні підстанції Укренерго на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині тощо.
- Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
- 25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
- За даними Міндовкілля, збитки довкіллю внаслідок ракетного обстрілу Дніпрогесу становлять понад 140 млн грн.
- Заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський 1 квітня заявив, що енергосистема працює стабільно завдяки різним видам генерації та запасному обладнанню, наданому партнерами.
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