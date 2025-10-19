Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ

Про це пише Forbes.ua.

"Рекламна кампанія "Твердий стандарт" із відомою акторкою фільмів для дорослих мала на меті креативно нагадати будівельникам про догляд за бетоном. Утім, викликала набагато ширшу реакцію - від жартів у соцмережах до офіційної скарги в Держпродспоживслужбу, яка зрештою наклала штраф за порушення закону про заборону сексистської реклами", - зазначає видання.

В межах цієї рекламної кампанії в інстаграмі та на ютубі "Ковальської" з'явилися два ролика тривалістю до 1 хвилини, в яких знялася Джозефіна Джексон. Перший - влітку 2025 року, другий - місяць тому, у вересні. Обидва випуски мали сотні тисяч переглядів.

"У одному з роликів у чоловіка не твердне, як згодом виявляється, бетон. В іншому - герої обговорюють тему першого разу. У доповнення "Ковальська" виготовила карти "Твердий стандарт" із фокусом на напівоголених частинах жіночого тіла", - звернуло увагу медіа Bazilik.

Проти подібних методів маркетингу виступили правозахисниці.

"Хоча творці ролика стверджують, що не мали на меті об’єктивізувати акторку, результат вийшов доволі провокаційним: кар’єрний шлях Джозефіни Джексон як акторки у фільмах для дорослих, її доволі відвертий образ "сексуальної психологині" - це створює сексуалізований та еротизований образ жінки. Проєкт посилює гендерні стереотипи, які часто відводять жінкам роль прикраси та об’єкта уваги, що призводить до приниження людської гідності, обмеження прав та можливостей, а також частішання випадків домагань, як на робочому місці, так і поза ним", - пояснила Галина Котлюк, експертка з різноманіття та інклюзії, координаторка програми "Гендерна демократія" Фонду ім. Гайнріха Бьолля.