Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ
Київська компанія з виробництва бетону та бетонних виробів "Ковальська" отримала штраф за рекламну кампанію з Джозефіною Джексон
Про це пише Forbes.ua.
"Рекламна кампанія "Твердий стандарт" із відомою акторкою фільмів для дорослих мала на меті креативно нагадати будівельникам про догляд за бетоном. Утім, викликала набагато ширшу реакцію - від жартів у соцмережах до офіційної скарги в Держпродспоживслужбу, яка зрештою наклала штраф за порушення закону про заборону сексистської реклами", - зазначає видання.
Читайте також: Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП
В межах цієї рекламної кампанії в інстаграмі та на ютубі "Ковальської" з'явилися два ролика тривалістю до 1 хвилини, в яких знялася Джозефіна Джексон. Перший - влітку 2025 року, другий - місяць тому, у вересні. Обидва випуски мали сотні тисяч переглядів.
"У одному з роликів у чоловіка не твердне, як згодом виявляється, бетон. В іншому - герої обговорюють тему першого разу. У доповнення "Ковальська" виготовила карти "Твердий стандарт" із фокусом на напівоголених частинах жіночого тіла", - звернуло увагу медіа Bazilik.
Читайте також: TikTok пропонує дітям пошукові запити з сексуальним підтекстом, - Global Witness
Проти подібних методів маркетингу виступили правозахисниці.
"Хоча творці ролика стверджують, що не мали на меті об’єктивізувати акторку, результат вийшов доволі провокаційним: кар’єрний шлях Джозефіни Джексон як акторки у фільмах для дорослих, її доволі відвертий образ "сексуальної психологині" - це створює сексуалізований та еротизований образ жінки. Проєкт посилює гендерні стереотипи, які часто відводять жінкам роль прикраси та об’єкта уваги, що призводить до приниження людської гідності, обмеження прав та можливостей, а також частішання випадків домагань, як на робочому місці, так і поза ним", - пояснила Галина Котлюк, експертка з різноманіття та інклюзії, координаторка програми "Гендерна демократія" Фонду ім. Гайнріха Бьолля.
- Навесні 2025 року акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон) виїхала за кордон з міркувань власної безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе