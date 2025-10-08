Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП

Марія Музиченко
8 жовтня, 2025 середа
18:32
Економіка

Україна від початку 2022 року витратила з бюджету близько 5 мільйонів гривень на експертизу у кримінальних справах щодо створення та поширення порнографічного контенту

Зміст

Про це повідомляє Економічна правда.

Від початку повномасштабної війни було винесено 247 вироків за різними частинами статті 301 ККУ, що передбачає покарання за ввезення, виготовлення та поширення порнографії у вигляді штрафів та позбавлення волі на строк до семи років. За цей період засуджено 287 осіб: близько 150 — за розповсюдження власного контенту, інші — за поширення чужого. 

Зазначається, що під час розгляду кожної справи призначають експертизу, в межах якої фахівці аналізують значні обсяги порноматеріалів. Держава сплачує ці послуги, які в середньому обходяться у 11,3 тис. грн на один вирок.

За даними видання, загалом із 2022 року витрати на експертизи могли досягти 4,9 млн грн. Водночас підкреслюється, що суд зазвичай зобов’язує засудженого компенсувати ці витрати.

Читайте також: За порно не садитимуть, але стосується не всіх: що відомо про новий законопроєкт щодо контенту для дорослих

До переліку витрат у межах проваджень за статтею 301 ККУ входять і "контрольні закупки" — метод, який застосовують правоохоронці. У рамках цієї практики працівники поліції або уповноважені особи, маскуючись під звичайних користувачів, здійснюють замовлення або купівлю забороненого контенту для фіксації факту збуту та подальшого затримання. 

Водночас згадка про такі закупки наявна не в усіх вироках: усього ЕП ідентифікувала приблизно 25 справ із вказаними витратами на суму близько 60 тисяч гривень.

"Є й не такі очевидні витрати. За три роки війни у справах за ст. 301 КК проведено понад 1,7 тис. судових засідань з відповідними ухвалами. Держава щороку витрачає 20-25 млрд грн на утримання судової системи, яка проводить близько 8 млн засідань. Отже, одне судове засідання коштує державі в середньому 3 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Моделі OnlyFans сплатили 59 млн грн ПДФО та військового збору, – Гетманцев

Сумарні витрати на судовий розгляд справ, пов’язаних із порнографією, становлять близько 5,1 млн грн, без врахування витрат на роботу прокурорів, експертів, слідство та інші процесуальні дії.

  • 11 листопада 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано оновлений законопроєкт щодо декриміналізації порнографії. Нова редакція є більш консервативною, ніж попередній варіант.
