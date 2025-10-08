Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП

Про це повідомляє Економічна правда.

Від початку повномасштабної війни було винесено 247 вироків за різними частинами статті 301 ККУ, що передбачає покарання за ввезення, виготовлення та поширення порнографії у вигляді штрафів та позбавлення волі на строк до семи років. За цей період засуджено 287 осіб: близько 150 — за розповсюдження власного контенту, інші — за поширення чужого.

Зазначається, що під час розгляду кожної справи призначають експертизу, в межах якої фахівці аналізують значні обсяги порноматеріалів. Держава сплачує ці послуги, які в середньому обходяться у 11,3 тис. грн на один вирок.

За даними видання, загалом із 2022 року витрати на експертизи могли досягти 4,9 млн грн. Водночас підкреслюється, що суд зазвичай зобов’язує засудженого компенсувати ці витрати.

До переліку витрат у межах проваджень за статтею 301 ККУ входять і "контрольні закупки" — метод, який застосовують правоохоронці. У рамках цієї практики працівники поліції або уповноважені особи, маскуючись під звичайних користувачів, здійснюють замовлення або купівлю забороненого контенту для фіксації факту збуту та подальшого затримання.

Водночас згадка про такі закупки наявна не в усіх вироках: усього ЕП ідентифікувала приблизно 25 справ із вказаними витратами на суму близько 60 тисяч гривень.

"Є й не такі очевидні витрати. За три роки війни у справах за ст. 301 КК проведено понад 1,7 тис. судових засідань з відповідними ухвалами. Держава щороку витрачає 20-25 млрд грн на утримання судової системи, яка проводить близько 8 млн засідань. Отже, одне судове засідання коштує державі в середньому 3 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Сумарні витрати на судовий розгляд справ, пов’язаних із порнографією, становлять близько 5,1 млн грн, без врахування витрат на роботу прокурорів, експертів, слідство та інші процесуальні дії.