Ексголова Роскосмосу Рогозін заявив, що найближчими днями повернеться на війну проти України
Ексголова Роскосмосу та окупаційний сенатор РФ від тимчасово захопленої частини Запорізької області Дмитро Рогозін заявив, що найближчими днями повернеться на війну проти України
Про це пише пропагандистське видання ТАСС.
"Звичайно, я повернуся найближчими днями", - сказав він під час інтерв'ю з ТАСС.
Рогозін заявив, що "як і раніше, більшу частину часу планує проводити біля лінії бойового зіткнення".
Видання також стверджує, що раніше Рогозін сказав, нібито серед його першочергових завдань на посаді "сенатора" - сприяння у подальшому "звільненні" регіону та "повоєнному облаштуванні".
- 21 грудня 2022 року Дмитро Рогозін і так званий глава уряду "ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку після обстрілу ресторану, де вони святкували уродини ексглави Роскосмосу. Рогозіна поранили в сідниці й голову.
- Пізніше стало відомо, що Рогозін також отримав поранення спини та контузію.
- 4 травня Рогозін, який вочевидь перебував на фронті, погрожував зупинити контрнаступ ЗСУ тактичною ядерною зброєю. Росіянин розповів, як окупанти збираються давати відсіч кожному з видів зброї, але припустив, що сили будуть нерівними і загарбники не впораються.
- У суботу, 23 вересня, Рогозіна призначили окупаційним сенатором РФ від тимчасово захопленої частини Запорізької області.
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