Ексголова Роскосмосу Рогозін заявив, що найближчими днями повернеться на війну проти України

Про це пише пропагандистське видання ТАСС.

"Звичайно, я повернуся найближчими днями", - сказав він під час інтерв'ю з ТАСС.

Рогозін заявив, що "як і раніше, більшу частину часу планує проводити біля лінії бойового зіткнення".

Видання також стверджує, що раніше Рогозін сказав, нібито серед його першочергових завдань на посаді "сенатора" - сприяння у подальшому "звільненні" регіону та "повоєнному облаштуванні".