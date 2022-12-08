Ексголову НБУ Шевченка заочно арештували за підозрою в масштабних розкраданнях
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно арештував колишнього Голову Національного банку України
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Телеграмі.
8 грудня за клопотанням Національного антикорупційного бюро та САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Національного банку України, який підозрюється в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.
Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво "Укргазбанку" забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні "послуги".
Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду голови Правління "Укргазбанку", колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
"Зауважимо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування на посаді голови Нацбанку, а виконання ним повноважень голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк", - уточнили в САП.
- Нагадаємо, 4 жовтня, голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям. 6 жовтня Верховна Рада України звільнила його з посади.
- Цього ж дня НАБУ оголосило ексголову НБУ в розшук.
- 9 листопада Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук.
- Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко вважає слідство проти себе заангажованим та політизованим
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