Ексголову НБУ Шевченка заочно арештували за підозрою в масштабних розкраданнях

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Телеграмі.

8 грудня за клопотанням Національного антикорупційного бюро та САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Національного банку України, який підозрюється в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво "Укргазбанку" забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні "послуги".

Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду голови Правління "Укргазбанку", колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

"Зауважимо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування на посаді голови Нацбанку, а виконання ним повноважень голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк", - уточнили в САП.

Нагадаємо, 4 жовтня, голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям. 6 жовтня Верховна Рада України звільнила його з посади.

Цього ж дня НАБУ оголосило ексголову НБУ в розшук.

9 листопада Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук.

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко вважає слідство проти себе заангажованим та політизованим

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