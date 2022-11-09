Ексочільника Нацбанку Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук, - САП 

Про це в коментарі Укрінформ повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

Колишній керівник Національного банку України Кирило Шевченко відтепер перебуває ще й у міжнародному розшуку. Як розповіла Ольга Постолюк, екскерівник Нацбанку оголошений у міжнародний розшук у справі розкрадань в Укргазбанку.

Нагадаємо, 6 жовтня цього року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку в період його керівництва Укргазбанком, які призвели до збитків у сумі понад 206 млн гривень.

"Вважаю за необхідне прокоментувати повідомлення про те, що НАБУ та САП оголосили мене в розшук, - заявив Кирило Шевченко в себе на фб-сторінці з приводу подій навколо його особи 24 жовтня. - Оголошують в розшук тих, хто переховується. Я навіть не уявляю, що ще мав зробити для співробітництва зі слідством". За словами Кирила Шевченка, перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, він офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцезнаходження; офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання йому приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит.

У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.

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