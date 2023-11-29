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Екскерівник "Роснєфті" Худайнатов намагається повернути яхту вартістю $300 млн заарештовану владою США

29 листопада, 2023 середа
04:24
Світ Яхта Amadea

Колишній виконавчий директор російської державної нафтової компанії "Роснєфть" Едуард Худайнатов заявив, що є власником яхти Amadea за $300 млн, заарештованої США 2022 року. Він стверджує, що яхта не підлягає конфіскації

Про це повідомляє Reuters.

28 листопада суд США показав надіслані твердження Едуарда Худайнатова про те, що він володіє 106-метровою яхтою Amadea, тому її арешт міністерством юстиції США, яке стверджує, що яхта належить підсанкційному російському мільярдеру Сулейману Керімову, є незаконним.

"Містер Худайнатов завжди був кінцевим бенефіціарним власником... і не підпадає під санкції уряду Сполучених Штатів. Amadea не підлягає конфіскації, оскільки яхта не була і не є похідною від будь-якої незаконної діяльності", - заявили адвокати Худайнатова в позові до федерального суду Манхеттена.

Наразі Amadea знаходиться на стоянці в Сан-Дієго, поки з'ясовується право власності. Представник прокуратури США на Манхеттені, яка подала позов про конфіскацію, відмовився від коментарів.

ФБР заявило, що Худайнатов використовувався як підставний власник, щоб приховати справжнього власника яхти.

Якщо уряд США отримає контроль над Amadea, його, ймовірно, буде продано з аукціону, а кошти від продажу підуть Україні.

Окружний суддя США Дейл Хо призначив першу нараду на 10 січня 2024 року.

  • Нагадаємо, 14 квітня яхту Сулеймана Керімова арештували у порту Фіджі.
  • 3 травня Вищий суд Фіджі задовольнив клопотання про конфіскацію суперяхти Amadea.
  • 7 травня фінансова гвардія Італії заарештувала яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним
  • Суд на Фіджі у вівторок, 7 червня, зажадав від США забрати російську суперяхту Amadea, заарештовану на підставі американського ордера, вказавши, що її утримання під арештом на час юридичного розгляду коштує скарбниці острівної держави надто дорого.
Україна
Росія
олігархи
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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