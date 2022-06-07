Суд Фіджі вимагає в американців, аби вони забрали арештовану яхту російського олігарха Керімова
Суд на Фіджі у вівторок, 7 червня, зажадав від США забрати російську суперяхту Amadea, заарештовану на підставі американського ордера, вказавши, що її утримання під арештом на час юридичного розгляду коштує скарбниці острівної держави надто дорого
Про це повідомляє Deutsche Welle.106-метрова яхта вартістю 300 млн доларів, що, найвірогідніше, належить російському олігарху і сенатору Сулейману Керімову, прибула на Фіджі 13 квітня після 18-денного переходу з Мексики. Влада Фіджі арештувала її в рамках полювання, що його США розпочали на майно російських олігархів через російську агресію в Україні.
"Федеральне бюро розслідувань США заявляло, що витрати на утримання судна після арешту (25-30 млн доларів за рік) будуть сплачувати Сполучені Штати. Однак поки триває судовий розгляд, фінансовий тягар ліг на плечі невеликої острівної держави.Судова тяганина пов'язана з тим, що офіційним власником є Едуард Худайнатов – колишній керівник російського енергетичного гіганта "Роснєфть". Натомість у ФБР переконують, що Худайнатова, який не перебуває під санкціями, використовують для прикриття справжнього власника. Він, до слова, також є офіційним власником яхти Scheherazade, вартістю 700 млн, арештованої в Італії. Тоді як справжнім власником Scheherazade ЗМІ та команда опозиціонера Навального називали Володимира Путіна.
- Нагадаємо, 14 квітня яхту Сулеймана Керімова арештували у порту Фіджі.
- 3 травня Вищий суд Фіджі задовольнив клопотання про конфіскацію суперяхти Amadea.
- 7 травня фінансова гвардія Італії заарештувала яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним
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