Про це повідомляє Deutsche Welle.

106-метрова яхта вартістю 300 млн доларів, що, найвірогідніше, належить російському олігарху і сенатору Сулейману Керімову, прибула на Фіджі 13 квітня після 18-денного переходу з Мексики. Влада Фіджі арештувала її в рамках полювання, що його США розпочали на майно російських олігархів через російську агресію в Україні.

"Федеральне бюро розслідувань США заявляло, що витрати на утримання судна після арешту (25-30 млн доларів за рік) будуть сплачувати Сполучені Штати. Однак поки триває судовий розгляд, фінансовий тягар ліг на плечі невеликої острівної держави.

Нагадаємо, 14 квітня яхту Сулеймана Керімова арештували у порту Фіджі.

3 травня Вищий суд Фіджі задовольнив клопотання про конфіскацію суперяхти Amadea.

7 травня фінансова гвардія Італії заарештувала яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним

Судова тяганина пов'язана з тим, що офіційним власником є Едуард Худайнатов – колишній керівник російського енергетичного гіганта "Роснєфть". Натомість у ФБР переконують, що Худайнатова, який не перебуває під санкціями, використовують для прикриття справжнього власника. Він, до слова, також є офіційним власником яхти Scheherazade, вартістю 700 млн, арештованої в Італії. Тоді як справжнім власником Scheherazade ЗМІ та команда опозиціонера Навального називали Володимира Путіна.