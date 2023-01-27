Перейшли на бік ворога й закликали співпрацювати: перед судом постануть екскерівники херсонського СІЗО
Колишнє керівництво херсонського СІЗО, яке підкорилося окупантам і закликало співпрацювати з рашистами, судитимуть. Їм загрожує довічне ув'язнення
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Слідчі ДБР завершили розслідування щодо державної зради колишнього керівника херсонського СІЗО та його заступника", - пише пресслужба та додає, що обвинувальний акт скеровано до суду.
Повідомляється, що начальник ДУ "Херсонський слідчий ізолятор" з початку тимчасової окупації регіону зрадив присязі та перейшов на бік російських загарбників, разом із ним так вчинив заступник з оперативної роботи. Вони обійняли нові посади у спільно створеному "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области", де катували українців. Зловмисники надали виправний заклад рашистам.
Крім того, екскерівник СІЗО взяв участь в інформаційній провокації пропагандистів: "Закликав не виконувати накази української влади та наслідувати його приклад - співпрацювати з ворогом".
Після деокупації Херсону зловмисники намагалися переховуватися в області, але їх затримали. Нині вони під вартою.
За держзраду в умовах воєнного стану обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна.
- Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів,"херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.
- 17 листопада Генштаб звітував про мінування загарбниками інфраструктури в Каховці, також свідчили про вилучення всіх підручників з історії України в Енергодарі.
- Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали.
- СБУ затримала колаборанта, який "вибивав голоси" у місцевих з окупантами за приєднання Херсону до РФ.
- Ексначальника відділу херсонської колонії затримали за те, що випустив ув’язнених і очолив відділ окупаційного СІЗО.
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