Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Слідчі ДБР завершили розслідування щодо державної зради колишнього керівника херсонського СІЗО та його заступника", - пише пресслужба та додає, що обвинувальний акт скеровано до суду.

Повідомляється, що начальник ДУ "Херсонський слідчий ізолятор" з початку тимчасової окупації регіону зрадив присязі та перейшов на бік російських загарбників, разом із ним так вчинив заступник з оперативної роботи. Вони обійняли нові посади у спільно створеному "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области", де катували українців. Зловмисники надали виправний заклад рашистам.

Крім того, екскерівник СІЗО взяв участь в інформаційній провокації пропагандистів: "Закликав не виконувати накази української влади та наслідувати його приклад - співпрацювати з ворогом".

Після деокупації Херсону зловмисники намагалися переховуватися в області, але їх затримали. Нині вони під вартою.

За держзраду в умовах воєнного стану обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів,"херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.

17 листопада Генштаб звітував про мінування загарбниками інфраструктури в Каховці, також свідчили про вилучення всіх підручників з історії України в Енергодарі.

Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали.

СБУ затримала колаборанта, який "вибивав голоси" у місцевих з окупантами за приєднання Херсону до РФ.

Ексначальника відділу херсонської колонії затримали за те, що випустив ув’язнених і очолив відділ окупаційного СІЗО.

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