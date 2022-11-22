Випустив арештантів, співпрацював із окупантами: у Херсоні затримали експосадовця виправної колонії
Ексначальника відділу херсонської колонії затримали за те, що випустив ув’язнених і очолив відділ окупаційного СІЗО
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито ексначальника відділу "Північної виправної колонії №90", який під час окупації міста пішов на співпрацю з представниками країни-агресора", - пише пресслужба.
Слідчі встановили, що посадовець наказав співробітникам слідчого ізолятора залишити місце служби та залишити ключі від камер та службових приміщень у доступі для ув’язнених. Це призвело до масової втечі.
Повідомляється, що чоловік також добровільно обійняв посаду так званого начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора у незаконно створеному окупаційною владою "Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області".
Його затримали у деокупованому Херсоні. Нині зловмиснику оголосили про підозру у державній зраді.
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