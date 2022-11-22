Випустив арештантів, співпрацював із окупантами: у Херсоні затримали експосадовця виправної колонії

Про це інформує Офіс генерального прокурора.



"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито ексначальника відділу "Північної виправної колонії №90", який під час окупації міста пішов на співпрацю з представниками країни-агресора", - пише пресслужба.

Слідчі встановили, що посадовець наказав співробітникам слідчого ізолятора залишити місце служби та залишити ключі від камер та службових приміщень у доступі для ув’язнених. Це призвело до масової втечі.

Повідомляється, що чоловік також добровільно обійняв посаду так званого начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора у незаконно створеному окупаційною владою "Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області".

Його затримали у деокупованому Херсоні. Нині зловмиснику оголосили про підозру у державній зраді.

Служба безпеки України також інформувала про знаходження чергової катівні російських окупантів,"херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур", - пишуть у СБУ.

17 листопада Генштаб звітував, що про мінування загарбниками інфраструктури в Каховці, також свідчили про вилучення всіх підручників з історії України в Енергодарі.

Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали.

СБУ затримала колаборанта, який "вибивав голоси" у місцевих з окупантами за приєднання Херсону до РФ.

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