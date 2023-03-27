Про це стало відомо з telegram-каналу Офісу генерального прокурора.

Стало відомо, що екскомандир батальйону міліції під час окупації державою-агресором Донецької області у 2014 році вступив до непередбаченого законом збройного формування терористичної організації "ДНР" – загону мобільного особливого призначення "Беркут". Там він обійняв посаду командира.

Зазначається, що експравоохоронець здійснює вербування нових учасників до складу силового блоку "ДНР", утримання територій окремих районів Донецької області тимчасово не підконтрольних Україні, організацію та ведення збройного опору, незаконну протидію та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями ЗСУ.