Ексочільник МЗС Клімкін: залишається дуже високий ризик військових або інших провокацій з боку РФ

Про це він сказав у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.



"У результаті продовження переговорів загроза негайної ескалації, принаймні, градус напруження, знизився. Це не означає, що небезпека стала значно меншою. Вона стала меншою, проте тримається. Водночас залишається дуже високий ризик військових або інших провокацій з боку Росії, особливо наприкінці зими або на початку весни", - сказав Клімкін.



Він зазначив, що в Росії розуміють: використання гібридних методів краще, ніж пряма військова агресія.



"Бліцкриг проти України неможливий. Там розуміють, що понад третина людей у нас готова тримати в руках зброю, а коли буде небезпека для країни, я впевнений, що буде ще більше. Водночас вони розуміють загрозу значних санкцій. Тому вони спробують подати такі провокації так, що в них винна Україна. Саме такої логіки вони дотримуватимуться", - зазначив ексочільник МЗС.



За його словами, головний результат перемовин, які відбулися цього тижня, стало те, що їх домовилися продовжувати.



"Перший раунд був, фактично, тестовим, і він триватиме. Коли й за яких умов - це питання подальшої дискусії та консультацій між Сполученими Штатами й Росією. Також питанням дискусії є те, кого залучати й за яких умов", - пояснив Клімкін.



Ексглава МЗС зазначив, що метою Росії є повернення зони пріоритетного впливу, зокрема на Центральну та Східну Європу, впливати на будь-які рішення, які приймаються щодо України, і, опосередковано, на нові країни-члени НАТО, щоб там розміщувалося менше озброєнь.



Клімкін зазначив, що Захід не даватиме жодних гарантій щодо російських "червоних ліній" про нерозширення НАТО.

Нагадаємо, 11 січня у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях Російської Федерації розпочалися навчання зі стрільбами, у яких беруть участь близько 3 тис. військових та 300 одиниць військової техніки.

Посол США у Москві назвав "дуже реальним" нове вторгнення РФ в Україну.

США очікують від Росії пояснень щодо нових військових навчань у чотирьох областях біля українського кордону.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляють про переміщення потягами військових машин з Далекого Сходу Росії на Захід.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні наразі не відбувається безпосередній підготовчий процес до початку агресивних військових дій з боку РФ, однак у разі потреби всі процедури вже готові.

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