Ексохоронець посольства Британії в Німеччині визнав, що шпигував на користь Росії

Про це повідомило видання Sky News.

Стало відомо, що у центральному кримінальному суді Англії минулого тижня чоловік визнав себе винним за вісьмома з дев'яти звинувачень, висунутих відповідно до закону про державну таємницю. Про це стало відомо в п’ятницю, 11 листопада, коли прокуратура відмовилася від дев’ятого пункту обвинувачення.

Згідно з висунутими звинуваченнями, Девід Сміт спілкувався з генерал-майором, військовим аташе посольства РФ в Берліні Сергєєм Чухуровим у період з 31 жовтня по 1 грудня 2020 року, і передавав йому секретні відомості, зокрема деталі про діяльність, адреси й номери телефонів різних співробітників британського посольства.

Ця інформація, як стверджується, призначалася для використання Росією у ворожих цілях.

20 жовтня у Норвегії за зйомки дроном затримали сина ексдиректора РЖД Якуніна.

25 жовтня поліція Норвегії затримала підозрюваного російського шпигуна в арктичному місті Тромсе, який видавав себе за громадянина Бразилії.