Ексохоронець посольства Британії в Німеччині визнав, що шпигував на користь Росії
Девід Сміт, який вісім років працював охоронцем посольства Великої Британії в Німеччині, визнав себе винним у порушенні закону про державну таємницю й шпигунстві на користь РФ
Про це повідомило видання Sky News.
Стало відомо, що у центральному кримінальному суді Англії минулого тижня чоловік визнав себе винним за вісьмома з дев'яти звинувачень, висунутих відповідно до закону про державну таємницю. Про це стало відомо в п’ятницю, 11 листопада, коли прокуратура відмовилася від дев’ятого пункту обвинувачення.
Згідно з висунутими звинуваченнями, Девід Сміт спілкувався з генерал-майором, військовим аташе посольства РФ в Берліні Сергєєм Чухуровим у період з 31 жовтня по 1 грудня 2020 року, і передавав йому секретні відомості, зокрема деталі про діяльність, адреси й номери телефонів різних співробітників британського посольства.
Ця інформація, як стверджується, призначалася для використання Росією у ворожих цілях.
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