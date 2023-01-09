Експорт цибулі з Польщі зріс на 41%: Україна опинилася на третьому місці серед покупців
Через вторгнення Росії в Україну та посуху в Європі польські фермери суттєво наростили експорт цибулі. Торік Україна придбала в сусідів 50 тис. тонн цього овочу
Такі дані центрального управління статистики Польщі оприлюднила Rzeczpospolita.
Через війну в Україні, яку польське видання називає "житницею світу", та посуху в Європі, яка оминула Польщу, обсяг експорту згаданого товару з цієї країни торік зріс на 41%.
Найбільший прибуток з експорту цибулі польські фермери отримали з Нідерландів (44 тис. тонн за 28 млн євро) та Великої Британії (30 тис. тонн за 18 млн євро). Україна в переліку імпортерів перемістилася з восьмого на третє місце, придбавши цього продукту в поляків на 17 млн євро. Проте тут криється несподіванка: таку суму українці сплатили за 50 тис. тонн овочу, оскільки поляки продавали цибулю сусідам із суттєвими знижками. Далі у списку імпортерів польської цибулі йдуть Німеччина, Бельгія, Франція, Італія та Чехія.
У другому кварталі 2022 року експорт свіжих овочів із Польщі зріс на 35%. На думку аналітиків, це стало можливим саме завдяки збільшенню експорту цибулі. При цьому зростання продажу пов'язане не тільки з дефіцитом пропозиції цього овочу на ринку ЄС, а й із суттєвим збільшенням його поставок в Україну. У період із березня по липень 2022 року Україна забезпечила практично весь приріст обсягу експорту польської цибулі.
- За минулий рік Україна експортувала товарів на $44,1 млрд. Це на 35% менше, ніж у 2021 році
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