Експорт українського зерна через Польщу зріс на 50%

Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика.

"У рамках так званих смуг солідарності через територію Польщі наразі перевозиться близько 452 тисяч тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж у середині року", - сказав він.

За його словами, порівняно з жовтнем минулого року, зростання перевезень зерна за аналогічний період 2022 року становить понад 16 разів.

Агентство підкреслює, що Україна є одним із провідних світових експортерів зерна та олійних культур, а блокада Росією її портів після вторгнення Москви в країну в лютому спонукала до пошуку альтернативних маршрутів.

Відомо, що після майже шестимісячної блокади РФ три українські чорноморські порти були розблоковані наприкінці липня відповідно до "зернової угоди" за посередництвом Організації Об'єднаних Націй та Туреччини.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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