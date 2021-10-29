Експрезидент "Барселони" здивував цілями клуба після звільнення тренера

Про це повідомляє El Confidencial.



Колишній президент "Барселони" вважає, що клуб виграє у цьому сезоні Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Кубок Іспанії, після звільнення Рональда Кумана.



"Барселона" виграє Лігу чемпіонів, Ла Лігу, оскільки попереду ще багато матчів, і Кубок Іспанії, де команда поки не стартувала. Можу помилятися, але без оптимізму нікуди. У футболі я бачив ситуації і складніше. Сподіваюся, у майбутньому ми прагнутимемо максимуму, але я вже говорив – завжди непросто брати великі трофеї. Якщо ми не досягнемо успіху, нам доведеться пройти кваліфікацію, щоб брати участь у деяких турнірах наступного року", – сказав Жоан Гаспар.

58-річний Рональд Куман очолював "Барселону" з 2020 року та залишив заради клубу збірну Нідерландів, яку вивів до фінальної частини Євро-2020. Минулого сезону під його керівництвом каталонська команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.

"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі.

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