Експрезидент "Барселони" здивував цілями клуба після звільнення тренера
Колишній президент іспанської "Барселони" Жоан Гаспар вважає, що клуб додасть після звільнення Рональда Кумана
Про це повідомляє El Confidencial.
Колишній президент "Барселони" вважає, що клуб виграє у цьому сезоні Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Кубок Іспанії, після звільнення Рональда Кумана.
"Барселона" виграє Лігу чемпіонів, Ла Лігу, оскільки попереду ще багато матчів, і Кубок Іспанії, де команда поки не стартувала. Можу помилятися, але без оптимізму нікуди. У футболі я бачив ситуації і складніше. Сподіваюся, у майбутньому ми прагнутимемо максимуму, але я вже говорив – завжди непросто брати великі трофеї. Якщо ми не досягнемо успіху, нам доведеться пройти кваліфікацію, щоб брати участь у деяких турнірах наступного року", – сказав Жоан Гаспар.
58-річний Рональд Куман очолював "Барселону" з 2020 року та залишив заради клубу збірну Нідерландів, яку вивів до фінальної частини Євро-2020. Минулого сезону під його керівництвом каталонська команда виграла Кубок Іспанії, фінішувала третьою в чемпіонаті країни та вилетіла у 1/8 фіналу з Ліги чемпіонів.
"Барселона" є суперником "Динамо" на груповому раунді нинішньої ЛЧ, проти іспанців кияни зіграють 2 листопада вдома наступний матч у турнірі.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
- Пізніше з'ясувалося, що "Барселона" заплатить Рональду Куману за дострокове розірвання контракту 12 млн євро.
- Іспанський футбольний клуб "Барселона" призначив виконувачем обов'язків головного тренера Серхі Бархуана.
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