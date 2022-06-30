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Експрезидента України та його головного охоронця судитимуть за підбурювання до дезертирства та незаконне переправлення через кордон

30 червня, 2022 четвер
14:57
Кримінал Віктор Янукович

Колишній президент України Віктор Янукович і його головний охоронець постануть перед судом за підбурювання до дезертирства і організацію незаконного переправлення через держкордон

Про це повідомила в телеграмі пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Президента України та ексзаступника начальника УДО – начальника Служби безпеки Президента України", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 23 лютого 2014 року Янукович з начальником своєї служби безпеки та росіянами, на трьох військових гелікоптерах РФ, вилетів з с. Урзуф, що на Донеччині, до м. Анапа Краснодарського краю. Таким чином сам незаконно перетнув і переправив не менше 20 людей через держкордон України.

Також колишній президент підбурював до дезертирства: "Цього ж дня експрезидент, перебуваючи на території військової частини ЧФ РФ в районі Козацької бухти в м. Севастополі, підбурював військовослужбовців УДО України".

Януковича та його головного охоронця судитимуть за підбурювання до дезертирства і організація незаконного переправлення через кордон.

  • 24 червня слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо захоплення експрезидентом України Віктором Януковичем державної влади у 2010 році.
  • 4 червня суд дозволив заочно розслідувати держзраду експрезидента Віктора Януковича під час угоди з РФ про подовження перебування в Україні флоту РФ, що сприяло окупації Криму.
  • 3 червня Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича у цій справі.
  • Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року
  • РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.
  • 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році "Харківських угод". 20 жовтня суд його заочно заарештував.
  • 23 травня суд дозволив арешт Януковича у справі про "Харківські угоди".

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Віктор Янукович
РНБО
СБУ
Президент України
ДБР
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