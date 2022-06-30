Про це повідомила в телеграмі пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Президента України та ексзаступника начальника УДО – начальника Служби безпеки Президента України", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 23 лютого 2014 року Янукович з начальником своєї служби безпеки та росіянами, на трьох військових гелікоптерах РФ, вилетів з с. Урзуф, що на Донеччині, до м. Анапа Краснодарського краю. Таким чином сам незаконно перетнув і переправив не менше 20 людей через держкордон України.

Також колишній президент підбурював до дезертирства: "Цього ж дня експрезидент, перебуваючи на території військової частини ЧФ РФ в районі Козацької бухти в м. Севастополі, підбурював військовослужбовців УДО України".

Януковича та його головного охоронця судитимуть за підбурювання до дезертирства і організація незаконного переправлення через кордон.