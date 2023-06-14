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Головна Кримінал Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Чауса засудили до 10 років позбавлення волі

Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Чауса засудили до 10 років позбавлення волі

14 червня, 2023 середа
09:08
Кримінал Микола Чаус

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу. Він отримав 10 років ув'язнення

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

ВАКС визнав винним екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса та присудив йому 10 років позбавлення волі.

Також суд вирішив конфіскувати майно й позбавив Чауса права обіймати певні посади протягом трьох років. Його затримали одразу в залі суду.

Зазначається, що вирок можна оскаржити протягом 30 днів з дня його оголошення шляхом подання скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Що відомо про справу Чауса

У серпні 2016 року Миколу Чауса викрили детективи НАБУ за отримання хабаря в розмірі $150 тисяч. На місці передачі хабаря було вилучено речовий доказ - банку з іноземною валютою.

У вересні Рада дала згоду на затримання й арешт судді Чауса, однак заарештувати його не змогли, бо він утік до Молдови. НАБУ обшукувало помешкання судді.

Згодом НАБУ оголосило суддю Чауса у всеукраїнський розшук, а потім - в міжнародний. Національне антикорупційне бюро викликало суддю Дніпровського районного суду Києва на допит 16 січня 2017 року. 

У 2017-му прокуратура Молдови затримала українського скандального суддю і запевнила, що екстрадиційна перевірка українського судді не триватиме довго. Пізніше Чауса відсторонили від посади судді, а Молдова відмовила йому у політичному притулку.

У липні 2021 року екссуддю Миколу Чауса, якого викрали невідомі, виявили на Вінниччині. СБУ привезла його до Києва, а в НАБУ намагалися їй завадити та вимагали передати екссуддю їм, заявляючи, що він перебуває під слідством бюро. У СБУ відповіли, що не викрадали Чауса, а діяли у межах закону та своїх повноважень.

Вже у серпні 21-го року НАБУ затримало екссуддю у лікарні "Феофанія" після того, яка СБУ надала Національному бюро інформацію про місцеперебування підозрюваного.

При цьому вже 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. 

У лютому 2022 року Чаусу змінили запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у понад 700 тис. грн.

Новини
Суспільство
Україна
корупція в Україні
Микола Чаус
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