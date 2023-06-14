Про це повідомляє Центр протидії корупції.

ВАКС визнав винним екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса та присудив йому 10 років позбавлення волі.

Також суд вирішив конфіскувати майно й позбавив Чауса права обіймати певні посади протягом трьох років. Його затримали одразу в залі суду.

Зазначається, що вирок можна оскаржити протягом 30 днів з дня його оголошення шляхом подання скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Що відомо про справу Чауса

У серпні 2016 року Миколу Чауса викрили детективи НАБУ за отримання хабаря в розмірі $150 тисяч. На місці передачі хабаря було вилучено речовий доказ - банку з іноземною валютою.

У вересні Рада дала згоду на затримання й арешт судді Чауса, однак заарештувати його не змогли, бо він утік до Молдови. НАБУ обшукувало помешкання судді.

Згодом НАБУ оголосило суддю Чауса у всеукраїнський розшук, а потім - в міжнародний. Національне антикорупційне бюро викликало суддю Дніпровського районного суду Києва на допит 16 січня 2017 року.

У 2017-му прокуратура Молдови затримала українського скандального суддю і запевнила, що екстрадиційна перевірка українського судді не триватиме довго. Пізніше Чауса відсторонили від посади судді, а Молдова відмовила йому у політичному притулку.

У липні 2021 року екссуддю Миколу Чауса, якого викрали невідомі, виявили на Вінниччині. СБУ привезла його до Києва, а в НАБУ намагалися їй завадити та вимагали передати екссуддю їм, заявляючи, що він перебуває під слідством бюро. У СБУ відповіли, що не викрадали Чауса, а діяли у межах закону та своїх повноважень.

Вже у серпні 21-го року НАБУ затримало екссуддю у лікарні "Феофанія" після того, яка СБУ надала Національному бюро інформацію про місцеперебування підозрюваного.

При цьому вже 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

У лютому 2022 року Чаусу змінили запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у понад 700 тис. грн.