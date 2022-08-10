Про це повідомляє Footboom.

"Вважаю, що Луческу дуже везучий тренер. Раніше казали про особливе везіння Лобановського. Куди там. Мірча Луческу стільки вже матчів вирішальних виграв – в складних обставинах, діючи від оборони", - сказав Сабо після перемоги "Динамо" в додатковий час над австрійським "Штурмом" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 2:1.

Водночас він зазначив, що одного везіння буде замало аби пройти наступного суперника у Лізі чемпіонів - португальську "Бенфіку".

"Кияни, без сумніву, будуть діяти від оборони. Однак, пресинг лісабонців незрівнянний з пресингом "Штурму". "Бенфіка" уважно вивчить гру "Динамо" проти австрійців і зробить висновки. Луческу, вибираючи склад і тактику на поєдинок з португальцями, сподіватиметься на те, що вдасться відбитися і хтось з динамівців зможе втекти від усіх та забити. Але, мені здається, що "Бенфіку" кияни, на жаль, не здолають", - спрогнозував Сабо.

"Динамо" у вирішальному раунді плей-офф відбору ЛЧ зустрінеться з португальською "Бенфікою". Матчі відбудуться 17 та 23 серпня.

Йожеф Сабо очолював збірну України в 1994 та 1996–1999 роках та тренував "Динамо" у 1992, 1994, 1995–1997, 2004–2005 та 2007 роках.

Валерія Лобановського вважають найвидатнішим українським футбольним тренером.

9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни здолали "Штурм" завдяки домінуванню в овертаймі.

Пізніше стало відомо, що півзахисники "Динамо" Сергій Сидорчук та Денис Гармаш не зіграють проти португальської "Бенфіки" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів через дискваліфікацію.

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