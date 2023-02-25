Ексвіцепрезидентака Європарламенту подала апеляцію на запит про зняття з неї недоторканості, - Politico
Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі оскаржила вимогу європейської прокуратури про зняття з неї недоторканості через можливі порушення в оплаті праці помічників
Про це інформує Politico.
Апеляція, яку подав адвокат Спірос Паппас, стосується справи щодо зняття недоторканості з Кайлі у зв'язку з можливими неточностями щодо грошей, які були виплачені працівникам парламенту. Справу розпочали після ув'язнення ексвіцепрезидентки у грудні 2022 року у рамках розслідування корупційного скандалу "Катаргейт".
За інформацією європейської прокуратури, запит про зняття недоторканості з Кайлі ґрунтується на звіті Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF). У ньому інформують про "підозри в шахрайстві, яке завдає шкоди бюджету ЄС у зв'язку з управлінням парламентською надбавкою". Також на основі цього звіту було подано запит про зняття недоторканості з євродепутата від Греції Марії Спіракі.
Паппас назвав рішення прокуратури "необґрунтованим".
Запит про зняття імунітету з Кайлі стосується "фактів, що відносяться до минулих років, без обов’язкового автоматичного розслідування, попри те що відповідне розслідування вже завершено компетентною та незалежною службою OLAF".
В апеляції натомість стверджують, що для того, щоб позбавити недоторканості депутата Європарламенту, необхідно спіймати його на вчиненні незаконних дій. Ця умова не була дотримана у випадку з Кайлі, оскільки йдеться про її правопорушення з 2014 по 2020 роки.
Також в апеляції зазначають, що імунітет можна зняти у випадку, якщо підозрюваний може перешкоджати владі провести повноцінне розслідування. Паппас наголосив, що ця умова також не була дотримана.
Видання пише, що Кайлі утримують під вартою з грудня 2022 року. Причиною стали попередні обвинувачення в участі у злочинній організації, корупції та відмиванні грошей. Їх виснули в межах розслідування лобістської діяльності Катару в Брюсселі, відомої як "Катаргейт".
- Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі затримали в Бельгії у зв'язку з корупційним розслідуванням щодо Катару, після цього її виключили з власної політичної партії у Греції та призупинили членство в політгрупі Європарламенту. 11 грудня Кайлі заарештували.
- Згодом Європарламент проголосував за позбавлення Єви Кайлі статусу віцепрезидента.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе