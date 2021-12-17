Ексзаступник Монастриського Гогілашвілі заявив, що в нього немає громадянства РФ

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Бабель.



На питання, чи є у нього російське громадянство, він відповів: "Ні".



Після уточнення щодо чинного російського закордонного паспорту Гогілашвілі сказав: "Що там дійсне в Росії чи недійсне, я обговорювати не буду, бо це Росія. Ми із цією країною воюємо. І всі заяви, які робить Росія, мені нецікаві. Мені начхати на Росію. Я не громадянин РФ".



"Я колишній громадянин Росії. Немає у мене російського громадянства. Я не маю ані російського паспорта, ані російського громадянства. У мене є український паспорт, український закордонний паспорт, а російського я не маю", - сказав ексзаступник міністра внутрішніх справ.



Він заявив, що переїхав до України через запрошення на роботу.



"(Займатися, - ред.) волонтерською діяльністю, спеціалістом зі звʼязків із громадськістю. Центр зародився у Харкові, хлопці волонтери поїхали до Росії, там відкрили центр, а тут залишилася материнська компанія, яка займалася питаннями реабілітації", - сказав Гогілашвілі.



Ексзаступник міністра зазначив, що отримав громадянство України в 2019 році.



"Я пройшов увесь довгий шлях від А до Я. У мене все в рамках законодавства. Дозвіл на тимчасове проживання, постійне проживання", - додав він.



Гогілашвілі заявив, що посів посаду заступника міністра уже маючи посвідку на проживання в Україні.

Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".

Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.

Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".

Звільнений із посади заступника міністра МВС Олександр Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, яка працює помічницею президента Володимира Зеленського, мешкають в одному маєтку з очільником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим у селі Хотів Київської області.