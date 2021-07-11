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Єлизавета II звернулася до футболістів збірної Англії перед фіналом Євро-2020

11 липня, 2021 неділя
16:51
Спорт королева Єлизавета

Королева Великої Британії Єлизавета II підтримала футболістів збірної Англії перед фінальним матчем чемпіонату Європи проти Італії

Про це повідомляє BBC

Королева згадала, як у 1966 році вручила капітану збірної Англії Боббі Муру Кубок світу та побажала футболістам удачі у фіналі проти Італії. 

"П'ятдесят п'ять років тому мені пощастило вручити Кубок світу Боббі Муру і я бачила, що означає для гравців, керівництва та персоналу досягти та виграти фінал великого міжнародного турніру з футболу. Я та моя родина хочемо привітати вас з виходом у фінал чемпіонату Європи, а також побажати удачі з надією, що історія зафіксує не лише ваш успіх, а й дух, відданість і гордість, які ви продемонстрували", - заявила Єлизавета II.

Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 сьогодні у Лондоні. Гра на "Вемблі" розпочнеться о 22:00. 

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія - Англія

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футбол
Велика Британія
Євро-2020
чемпіонат Європи
Королева Єлизавета
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збірна Англії
Єлизавета II
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