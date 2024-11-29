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"Система зберігає цілісність": Шмигаль назвав ситуацію в енергетиці контрольованою

Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
16:39
Енергетика на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Після масованої ракетно-дронової атаки, яку РФ здійснила 28 листопада, ситуація в енергетиці складна, але контрольована. Система зберігає цілісність

Зміст

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, унаслідок обстрілу виник дефіцит власної генерації. Однак ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають цілодобово.

"Станом на зараз ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами Укренерго. Важливо, що система зберегла і зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7", - сказав Шмигаль.

Також триває імпорт електроенергії з Європи.

Очільник уряду нагадав, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення електроенергії не застосовують.

Шмигаль зазначив, що уряд також активно працює з міжнародними партнерами. Наразі у Фонді підтримки енергетики зібрано вже понад 700 млн євро. Нещодавно Німеччина оголосила про додатковий пакет на 65 млн євро для ремонту енергетичної інфраструктури України. За словами Шмигаля, це дасть змогу створити резерв обладнання, швидше проводити ремонти й повертати світло у домівки людей.

  • Через пошкодження енергооб'єктів 29 листопада енергетики застосовують для населення від однієї до трьох черг відключень. Для промисловості й бізнесу обмеження діють протягом усієї доби.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Денис Шмигаль
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