Це непрофесійні, іноді з політичною тональністю заяви: ексміністр енергетики Оржель про начебто експорт електроенергії з України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Кожен українець має зрозуміти, що не тільки треба забезпечити електроенергією побутових споживачів, а також критично важливо забезпечити й економіку. Якщо економіка не буде працювати, то у нас не будуть вироблятися товари та послуги, тобто заробітної платні не буде. Тут дуже важко обрати, що є першочерговим. Однак першочерговішим є критична інфраструктура, щоб навіть без електроенергії був зв'язок, вода, працювала каналізація. Це ті пріоритети, які на сьогодні є. Люди довго перебувають без електроенергії, але це розподілення того обмеженого ресурсу, який ми зараз маємо", - пояснив ексміністр енергетики.

За його словами, у нас сьогодні максимально задіяні транскордонні потужності на імпорт. Якщо спрощено пояснити, то це як труба, яка працює в одну або в іншу сторону, тому, коли ці потужності задіяні на імпорт, то експорт просто неможливий.

"Заробити на експорті зараз просто безглуздо, тому що, по-перше, є дефіцит, по-друге, все ж таки є можливість продавати, у нас підвищені ціни, зокрема для бізнесу. Сама логіка того, що є якийсь експорт не є можливою. Частково відкрита інформація і можна дивитися, які колосальні обсяги імпорту електроенергії ідуть в Україну. Це якісь абсолютно непрофесійні, іноді з політичною тональністю заяви про те, що хтось десь експортує. Насправді ми сьогодні дуже залежні від імпорту. Наші партнери, розуміючи виклики, які стоять перед Україною у новому опалювальному сезоні, намагаються допомогти нам як з імпортом, так і з обладнанням", - резюмував Олексій Оржель.