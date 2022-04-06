Енергоатом показав аерозйомку окопів, що окупанти вирили в Зоні відчуження біля ЧАЕС
У Зоні відчуження біля ЧАЕС окупанти після відходу залишили чимало розритої землі, роблячи окопи, які в підсумку поспішно залишили
Відповідну аерозйомку показав Енергоатом.
"Аерозйомка окопів, що нарили окупанти в Зоні відчуження біля ЧАЕС", - підписали відео в Енергоатомі.
- 31 березня, Чорнобильську АЕС покинули всі окупанти. До цього часу окупанти рили окопи у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони. Окупанти важкою технікою порушили ґрунт у зоні відчудження, але він відновиться до літа, і слідів не лишиться. 5 квітня, на Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які охоронятимуть об'єкт
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