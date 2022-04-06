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Енергоатом показав аерозйомку окопів, що окупанти вирили в Зоні відчуження біля ЧАЕС

6 квітня, 2022 середа
11:16
війна з Росією

У Зоні відчуження біля ЧАЕС окупанти після відходу залишили чимало розритої землі, роблячи окопи, які в підсумку поспішно залишили

Відповідну аерозйомку показав Енергоатом.

"Аерозйомка окопів, що нарили окупанти в Зоні відчуження біля ЧАЕС", - підписали відео в Енергоатомі.

  • 31 березня, Чорнобильську АЕС покинули всі окупанти. До цього часу окупанти рили окопи у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони. Окупанти важкою технікою порушили ґрунт у зоні відчудження, але він відновиться до літа, і слідів не лишиться. 5 квітня, на Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які охоронятимуть об'єкт

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Новини
зона відчуження
ЧАЕС
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