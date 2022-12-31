Енергосистема України попри російську атаку залишається стабільною, - Шмигаль

Про це у telegram заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені", - зазначив він.

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За словами Шмигаля, "росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак".

"Сили ППО — це герої та справжній щит нашого неба. Дякуємо їм! Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету", - наголосив очільник уряду.