Енергосистема України попри російську атаку залишається стабільною, - Шмигаль
Енергетична система України попри російську ракетну атаку залишається стабільною, всі служби працюють над ліквідацією наслідків
Про це у telegram заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені", - зазначив він.
Читайте також: РФ випустила понад 20 крилатих ракет по Україні: силам ППО вдалося збити 12
За словами Шмигаля, "росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак".
"Сили ППО — це герої та справжній щит нашого неба. Дякуємо їм! Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету", - наголосив очільник уряду.
- У суботу, 31 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей.
- Під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи: пошкоджено декілька цивільних об'єктів, одна людина загинула, 20 людей зазнали поранень.
- Російські загарбники обстріляли Миколаїв, унаслідок чого шестеро людей зазнали поранень і зайнялася пожежа.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.52Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе