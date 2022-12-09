Ердоган має намір обговорити з Путіним і Зеленським світову продовольчу кризу
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче провести телефонні переговори з лідерами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним
Про це він сказав на відкритті Всесвітнього форуму TRT 2022.
Предметом розмови буде світова продовольча криза.
"Припинення поставок найважливіших продуктів, особливо зерна, з України та Росії через війну спричинило глобальну продовольчу кризу, яка торкнулася всіх країн від Європи до Африки", - сказав Ердоган.
"Щоб вирішити цю кризу, я, сподіваюся, поговорю з Путіним у неділю. Так само у мене буде розмова з Зеленським. Разом із цими переговорами ми хочемо ще більше зміцнити цей "зерновий коридор", - додав він.
- "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
- 9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.
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