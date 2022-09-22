Про це заявив Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю журналістам після повернення з поїздки до США, інформує АРА.

"У Празі відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. Ми цінуємо можливість участі у цьому саміті. Пашинян має намір приїхати туди. Здається, він припускав можливість нашої зустрічі там. Можливо, ми зможемо поговорити з ним про ці питання там", - повідомив Ердоган.

Він додав, що наразі триває підготовка цієї зустрічі.

Крім того, Ердоган зазначив, що його країна робитиме певні кроки щодо ситуації на Південному Кавказі: "Поки що ми знаходимося лише в процесі планування. Ми обговоримо ці питання з Президентом Ільхамом Алієвим і зробимо відповідні кроки".

Як зазначає Armenpress, речник МЗС РА Ваан Унанян заявив, що вірменська сторона не відкидає можливості зустрічі прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашинянa та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в Празі, підкреслюючи при цьому, що така зустріч на цю мить не підтверджена.

"Зустріч прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в ході заходу, що відбудеться у Празі не виключена. При цьому наразі така зустріч не підтверджена".

13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони звинуватили одна одну у початку воєнних дій.

Президент Вірменії Нікол Пашинян звернувся до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Одразу після цього країни ОДКБ висловили співчуття і створили "робочу групу".

17 вересня експрезидент Вірменії Ален Симонян висловив обурення реакцією Організації договору про колективну безпеку на прохання про допомогу в конфлікті з Азербайджаном.

Перемир'я вдалося оголосити лише після втручання США.

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