Ердоган припустив зустріч із Пашиняном щодо ситуації на Південному Кавказі. МЗС Вірменії не виключає такої можливості
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян можуть зустрітися у Празі
Про це заявив Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю журналістам після повернення з поїздки до США, інформує АРА.
"У Празі відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. Ми цінуємо можливість участі у цьому саміті. Пашинян має намір приїхати туди. Здається, він припускав можливість нашої зустрічі там. Можливо, ми зможемо поговорити з ним про ці питання там", - повідомив Ердоган.
Він додав, що наразі триває підготовка цієї зустрічі.
Крім того, Ердоган зазначив, що його країна робитиме певні кроки щодо ситуації на Південному Кавказі: "Поки що ми знаходимося лише в процесі планування. Ми обговоримо ці питання з Президентом Ільхамом Алієвим і зробимо відповідні кроки".
Як зазначає Armenpress, речник МЗС РА Ваан Унанян заявив, що вірменська сторона не відкидає можливості зустрічі прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашинянa та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в Празі, підкреслюючи при цьому, що така зустріч на цю мить не підтверджена.
"Зустріч прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в ході заходу, що відбудеться у Празі не виключена. При цьому наразі така зустріч не підтверджена".
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