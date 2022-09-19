Про це повідомив речник МЗС Вірменії.

Зустріч відбудеться сьогодні, 19 вересня, у Нью-Йорку, де очільники МЗС Вірменії та Азербайджану перебувають для участі у 77-й сесії Генасамблеї ООН.

Відзначимо, у травні у Душанбе відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ за участю глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Востаннє Мірзоян та Байрамов зустрічалися 16 липня у Тбілісі. Це була перша двостороння зустріч глав МЗС двох країн з 2020 року без посередників. Переговори відбулися на тлі неанонсованого візиту до Єревана голови ЦРУ Вільяма Бернса, який зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та головою вірменського Радбезу.

Тоді ж Ентоні Блінкен запропонував допомогу США Вірменії і Азербайджану для досягнення миру.

Напередодні, Єреван відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона засудила нещодавні атаки Азербайджану проти Вірменії і зазначила, що США готові надати підтримку демократії, суверенітету та територіальній цілісності Вірменії.

13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони звинуватили одна одну у початку воєнних дій.

Президент Вірменії Нікол Пашинян звернувся до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Одразу після цього країни ОДКБ висловили співчуття і створили "робочу групу".

17 вересня Ален Симонян висловив обурення реакцією Організації договору про колективну безпеку на прохання про допомогу в конфлікті з Азербайджаном.

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