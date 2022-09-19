У Нью-Йорку 19 вересня за посередництва Блінкена відбудеться зустріч очільників МЗС Вірменії та Азербайджану
З ініціативи США відбудеться тристороння зустріч міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова
Про це повідомив речник МЗС Вірменії.
Зустріч відбудеться сьогодні, 19 вересня, у Нью-Йорку, де очільники МЗС Вірменії та Азербайджану перебувають для участі у 77-й сесії Генасамблеї ООН.
Відзначимо, у травні у Душанбе відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ за участю глави МЗС Росії Сергія Лаврова.
Востаннє Мірзоян та Байрамов зустрічалися 16 липня у Тбілісі. Це була перша двостороння зустріч глав МЗС двох країн з 2020 року без посередників. Переговори відбулися на тлі неанонсованого візиту до Єревана голови ЦРУ Вільяма Бернса, який зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та головою вірменського Радбезу.
Тоді ж Ентоні Блінкен запропонував допомогу США Вірменії і Азербайджану для досягнення миру.
Напередодні, Єреван відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона засудила нещодавні атаки Азербайджану проти Вірменії і зазначила, що США готові надати підтримку демократії, суверенітету та територіальній цілісності Вірменії.
- 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони звинуватили одна одну у початку воєнних дій.
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