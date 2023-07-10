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Ердоган промацує, наскільки слабкий Путін: експерт-міжнародник Данилов про повернення командирів з Азовсталі 

10 липня, 2023 понедiлок
14:49
Світ Реджеп Тайїп Ердоган

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, вважає, що повернення українських захисників з Туреччини свідчить про встановлення Ердоганом нових правил гри

Таку думку він висловив в етері Еспресо. 

"Офіційна Москва сказала, що далі будуть вести співпрацю з Туреччиною і готують візит Путіна на двосторонній саміт з Ердоганом. Очевидно, Ердоган промацує, наскільки слабкий Путін, які кроки далі вже можна робити. Президент Туреччини встановлює нові правила гри, формує своє політичне поле бою. Він змінює своє позиціювання від слабкого Ердогана, який був перед першим туром виборів у Туреччині та потребував допомоги Путіна. А зараз ми бачимо слабкого Путіна, якому потрібна підтримка Ердогана", – сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень. 

Сергій Данилов зауважив, що Ердоган має більше можливостей для маневру та для здійснення таких несподіваних кроків.

Битва за Азовсталь і повернення з полону командирів

Битва за Азовсталь – бойові дії, що тривали з 18 березня до 20 травня 2022 року на території маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь" і на прилеглій території та відбувалися в рамках боїв за Маріуполь під час російського вторгнення в Україну. Героїчна оборона Маріуполя тривала 86 днів. Перебуваючи в повному оточенні, захисники міста зі складу полку "Азов", підрозділу 36 бригади морської піхоти України, поліцейські, прикордонники та інші підрозділи давали відсіч силам противника, що значно переважали.

Більшість військових, які перебували на Азовсталі, стали на захист міста ще у 2014 році, коли довелося вперше звільняти Маріуполь від окупантів. 

Місто опинилося у блокаді з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Тоді у підземеллі Азовсталі опинилися тисячі людей, серед яких були цивільні, медики та майже 3 тисячі українських бійців з різних підрозділів, зокрема нацгвардійці, прикордонники, десантники, працівники СБУ та "азовці". 

Від початку боїв за Маріуполь на заводі ховалася велика кількість людей. Оборонці ділилися із ними їжею, коштом власних життів шукали спеціальне дитяче харчування та допомагали під час евакуації. Так, 6 травня внаслідок російських обстрілів загинули 3 військових та 6 було поранено. Вони допомагали вивести цивільних з метою подальшої евакуації.

Станом на 11 травня цивільних на Азовсталі не лишилося – їх вдалося евакуювати. Проте там усе ще перебували тисячі військових, зокрема й тяжкопоранених. Усі вони трималися до останнього. 19 травня міноборони РФ повідомило, що з 16 травня із заводу вийшли 1730 українських військових, 80 – поранених.

Після боїв за Маріуполь у російському полоні опинилися понад 2,5 тисячі українських бійців із заводу "Азовсталь". Про це у червні 2022 року повідомляв президент Володимир Зеленський.

28 липня 2022 року на території виправної колонії № 120 в Оленівці, де утримували захисників Азовсталі, російські окупанти вчинили масове вбивство полонених, внаслідок якого загинуло 53 бійці полку "Азов", ще 130 отримали поранення.

21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед них були захисники Азовсталі. 

Операція зі звільнення полонених містила три складові – обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну. 

П'ятьох українських командирів – Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка, Дениса Шлегу, які керували обороною Азовсталі, – обміняли на 55 російських полонених. Зеленський тоді ж повідомив, що звільнені з російського полону командири до кінця війни перебуватимуть в Туреччині під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азову", а домовилися лише за 5.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебували у важкому психологічному та фізичному стані й потребували допомоги.

У вересні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив зі звільненими з полону командирами з Азовсталі, які тоді перебували у Туреччині. Повідомлялося, що вони проходили медичні огляди, проводилася ретельна перевірка їхнього стану. 

Станом на червень 2023 року у російському полоні перебувало близько 700 бійців бригади "Азов".

7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині

8 липня 2023 року в Україну повернулися з Туреччини командири з Азовсталі, які перебували там після російського полону: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Командир "Азову" Денис Прокопенко (позивний "Редіс") і заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (позивний "Калина") після повернення з Туреччини повідомили, що мають намір повернутися на фронт.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей стосовно командирів з Азовсталі. "Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного "Азову" є порушенням домовленостей. Умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ", – заявив Дмитро Пєсков. А голова комітету ради федерації з оборони й безпеки РФ Віктор Бондарев, коментуючи повернення командирів "Азову" в Україну, назвав рішення Туреччини провокаційним

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