Ердоган проведе перемовини з Путіним та Зеленським щодо "зернової угоди"
Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним щодо "зернової угоди"
Про це повідомляє Anadolu.
За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, найближчими днями Реджеп Тайїп Ердоган проведе переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Він заначив, що серед іншого йтиметься про експорт зерна з українських портів.
Ердоган витупив із такою ініціативою після того, як Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди". Чавушоглу не уточнив, коли точно президент Туреччини розмовлятиме з Путіним та Зеленським.
- 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.
- Україна, ООН і Туреччина запевнили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.
- 1 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим та заявив про важливість продовження експорту зерна з українських портів.
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