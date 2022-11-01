Про це повідомляє Anadolu.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, найближчими днями Реджеп Тайїп Ердоган проведе переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Він заначив, що серед іншого йтиметься про експорт зерна з українських портів.

Ердоган витупив із такою ініціативою після того, як Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди". Чавушоглу не уточнив, коли точно президент Туреччини розмовлятиме з Путіним та Зеленським.

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.

Україна, ООН і Туреччина запевнили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.

1 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим та заявив про важливість продовження експорту зерна з українських портів.

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