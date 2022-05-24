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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Єрмак у Давосі назвав єдиний шлях запобігти світовій війні

Єрмак у Давосі назвав єдиний шлях запобігти світовій війні

24 травня, 2022 вiвторок
23:57
війна з Росією Андрій Єрмак

Існує лише один шлях запобігти світовій війні - допомогти Україні перемогти у війні з Росією

Про це 24 травня у Давосі під час віртуального виступу на дискусійній панелі щодо європейської безпеки в ході Всесвітнього економічного форуму сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"В України немає територіальної суперечки з Росією. Натомість Росія окупувала та намагається анексувати українську територію. Повністю протизаконно. Більше за будь-кого іншого ми прагнемо збалансованого та раціонального діалогу. Але російська політична культура не передбачає діалогу на умовах рівності, вона ставить за основу диктат та позицію грубої сили. Так, ми, як і всі, шукаємо миру. Але цей мир має бути справедливим. Наш суверенітет і територіальна цілісність не є предметом для компромісів", - заявив керівник ОП.

Він нагадав, що у цій війні вже загинули десятки тисяч людей, мільйони були вимушені втікати. Але ніхто й нікуди не може втекти від тих злочинів, які російські солдати скоїли у Бучі, в Маріуполі, в Чернігові та у десятках інших українських міст, зазначив Єрмак і додав, що навіть у цих умовах українська сторона інколи чує заклики піти на поступки агресору.

"Ми продовжуємо чути заклики до капітуляції в ім’я миру у Європі. Деякі з наших партнерів пропонують нам дати агресору можливість зберегти обличчя, пропонують переговори навколо так званих територіальних спорів. Але як це можливо, коли Росія демонструє намір зруйнувати Україну та називає українців "неправильними росіянами"? Як хтось може очікувати таке, враховуючи чисельні докази актів геноциду, що були здійснені проти українців російськими військами?.. Тож негайна мета України - зупинити жорстоку агресію Росії та забезпечити повне виведення російських військ з нашої території".

"Існує лише один шлях для того, щоб уникнути ескалації цієї війни в континентальну або навіть у світову. Допоможіть Україні перемогти. Зараз ви не маєте брати участь у цій війні. Просто допоможіть нам це зробити, інакше завтра вам доведеться посилати у бій власні війська. Ваша допомога Україні є шляхом до балансу між політикою цінностей та "реальною політикою". Це шлях надіслати чіткий сигнал всім потенційним та майбутнім агресорам, що їхні дії не залишаться безкарними", - наголосив керівник ОП, звертаючись до учасників Всесвітнього економічного форуму.

  • Президент Зеленський у щоденному зверненні до українців повідомив, що Україна створила консультативну групу на чолі з Єрмаком та ексгенсеком НАТО Расмуссеном щодо формату гарантій безпеки.
  • 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.
  • 1 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки.

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Андрій Єрмак
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