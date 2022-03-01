ЄС може заборонити доступ російським суднам до своїх портів, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова європейського чиновника.



Країни ЄС розглядають можливість заборони російським кораблям заходити в порти блоку з метою посилення морських обмежень, аби ще більше ускладнити комерційні перевезення Росії.



Речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що наразі такої заборони немає.



"Але ми продовжуємо працювати над подальшими санкціями, про які буде оголошено згодом", - додав він.



1 березня Європарламент проголосує за необов'язкову резолюцію, яка закликає закрити порти ЄС для російських кораблів і суден, що прибувають до або з Росії, за винятком "необхідних виправданих гуманітарних причин".



Міністерство закордонних справ Данії повідомило, що міністри закордонних справ ЄС обговорювали закриття європейських портів для російських кораблів у неділю.



"Данія активно працює над тим, щоб ЄС ухвалив спільне рішення про закриття своїх портів для російських суден", - йдеться в коментарі, надісланому Reuters у міністерстві закордонних справ.



Представник французького уряду повідомив виданню, що ЄС працює над додатковими санкціями і можливою є закриття портів для російських кораблів, але додав, що будь-які додаткові кроки повинні вплинути на Росію "пропорційно набагато більше, ніж на нашу власну економіку".



Представник грецького уряду сказав, що Афіни "виконають будь-яке рішення Європейської комісії з цього питання".



Нагадаємо, 28 лютого порти Великої Британії закрили доступ для суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ