ЄС надасть Україні €1,4 млн на облаштування кордону з Білоруссю
У п'ятницю, 3 грудня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас провели зустріч
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Для облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Державної прикордонної служби Денис Монастирський запропонував перерозподілити частину бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM ("Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні”).
На це Маасікас відповів, що Україна вже може розраховувати на €1,4 млн. Крім того, протягом кількох місяців європейські партнери можуть переглянути цю суму та суттєво її збільшити.
Очільник МВС зазначив, що для України важливо розширювати співпрацю із ЄС, адже ситуація на європейських кордонах із Білоруссю погіршується, а також збільшується військова активність Росії на кордоні з Україною.
Монастирський також зазначив, що українська сторона хотіла б узяти участь у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 9-10 грудня у Брюсселі.
- Нагадаємо, у зв'язку з міграційною кризою на кордоні Білорусі та ЄС, Кабмін виділив 175 млн грн на посилення українського кордону з Білоруссю.
- Також 23 листопада в Україні розпочали спецоперацію "Полісся" у п'яти областях України. Її мета - посилити охорону рубежу з Білоруссю у зв'язку з міграційною кризою на білорусько-європейських кордонах.
- 2 грудня операцію "Полісся" провели на Чернігівщині. 3 грудня навчання у рамках спецоперації "Полісся" пройшли на Рівненщині.
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