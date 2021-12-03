ЄС надасть Україні €1,4 млн на облаштування кордону з Білоруссю

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Для облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Державної прикордонної служби Денис Монастирський запропонував перерозподілити частину бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM ("Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні”).

На це Маасікас відповів, що Україна вже може розраховувати на €1,4 млн. Крім того, протягом кількох місяців європейські партнери можуть переглянути цю суму та суттєво її збільшити.

Очільник МВС зазначив, що для України важливо розширювати співпрацю із ЄС, адже ситуація на європейських кордонах із Білоруссю погіршується, а також збільшується військова активність Росії на кордоні з Україною.



Монастирський також зазначив, що українська сторона хотіла б узяти участь у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 9-10 грудня у Брюсселі.