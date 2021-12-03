Операція "Полісся": на Рівненщині силовики вчилися стримувати масовий прорив кордону
У п'ятницю, 3 грудня, пройшли чергові навчання у рамках спецоперації "Полісся", у якій беруть участь сили Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Нацполіції, Служби безпеки України, Збройних сил та Державної служби з надзвичайних ситуацій
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Для проведення навчань вигадали легенду, за якою близько сотні мігрантів помітили на території Білорусі, на автодорозі неподалік від українського кордону. Вони нібито повинні були прямувати до пункту пропуску "Городище".
За планом координаційний штаб повинен був повідомити про ситуацію та ризики і організувати усі сили реагування.
Далі, як повідомляє пресслужба, на ділянку висувалися резерви, залучалися групи стримування, кінологічні групи, перекладачі-переговорники, фахівці повітряного моніторингу, рятувальники, медичний персонал.
Ситуація розвивалась так: так звані нелегали намагались прорватися у пункті пропуску та поза ним, ламаючи інженерні загородження, намагаючись прорвати стрій правоохоронців, а також розпалювали вогонь, застосовували каміння, гілки, палиці.
"У той самий час на кордоні та в тилових районах учасники операції "Полісся" - прикордонники, гвардійці, поліцейські, міграційники, співробітники СБУ, представники місцевої влади - відпрацьовують різні алгоритми дій. Представники усіх залучених суб'єктів виконують завдання за призначенням заради досягнення єдиної мети", - йдеться у повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, 23 листопада в Україні розпочали спецоперацію "Полісся" у п'яти областях України. Її мета - посилити охорону рубежу з Білоруссю у зв'язку з міграційною кризою на білорусько-європейських кордонах.
- 2 грудня операцію "Полісся" провели на Чернігівщині.
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