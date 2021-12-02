Операція "Полісся": силовики навчались реагувати на спроби масового прориву кордону на Чернігівщині

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учасники відпрацьовували алгоритм реагування та взаємодії під час спроб масового порушення державного кордону на суші та прикордонних водоймах. Наймасовіші заходи проводилися поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі", - йдеться у повідомленні.





Силовики змоделювали ситуації, у яких організовані групи людей намагалися прорвати український кордон.

За легендою, нелегали обійшли пункт пропуску, пошкодили частину інженерних споруд. Під час прориву вони застосовували фізичну силу, каміння, гілки та інші підручні засоби проти правоохоронців.





"Під час цих навчань була відпрацьована логістика оперативної доставки резервів на ділянку, де була зафіксована спроба групового прориву кордону. Представники різних задіяних відомств тренувалися спільно виконувати завдання за призначенням задля досягнення єдиної мети і, за оцінками організаторів тренувань, якісно впоралися з поставленими завданнями", - йдеться у повідомленні.





Пресслужба зазначає, що операція "Полісся" проводиться в усіх прикордонних з Республікою Білорусь областях. Їхня мета - не допустити перетину кордону України великими групами мігрантів.







Нагадаємо, 24 листопада в Україні розпочали спецоперацію "Полісся". Її мета - посилити охорону рубежу з Білоруссю у зв'язку з міграційною кризою на білорусько-європейських кордонах.