ЄС не зможе швидко відмовитись від російського газу, - експерт з енергетики Рябцев

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"На мою думку, ЄС не зможе ввести ембарго на російський газ в сьомому пакеті санкцій. На відміну від нафти, з російським газом ситуація значно складніша і відмовитись від нього дуже швидко ЄС не зможе. Це означає, що всім членам Європейського Союзу потрібно готуватись до того, що РФ під час опалювального сезону може перекрити постачання газу на всіх, без винятку, газопроводах. Росіяни можуть зупинити постачання газу до Європи на декілька тижнів. Такий сценарій цілком можливий і це розуміють в ЄС, тому і вживають заходів", - пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що країни ЄС збільшили закупівлі терміналів з приймання скрапленого газу на суходолі.

"В Європі готуються до різних сценаріїв та вживають заходів, щоб бути готовими до будь-яких дій з боку РФ. Країни ЄС збільшили закупівлю терміналів з приймання скрапленого газу на суходолі. Також проводяться заходи зі зменшенням газомісткості в тих галузях, де це можна зробити. Планують в Європі замінювати газ енергетичним вугіллям та збільшують потужності атомних електростанцій", - додав він.

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