ЄС оголосив про новий транш військової допомоги Україні у 500 млн євро
Міністри закордонних справ ЄС погодили новий транш військової допомоги Україні у 500 млн євро
Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель у twitter.
Сума чергового траншу допомоги Євросоюзу складе 500 млн євро.
"Вітаю рішення глав МЗС ЄС щодо п'ятого траншу допомоги Україні. Тепер загальний обсяг допомоги ЄС, що передбачає постачання українським збройним силам зброї та спорядження, досяг 2,5 млрд євро. Європа з Україною", - написав Мішель.
- 24 травня Євросоюз оголосив про надання Україні четвертого траншу військової допомоги на 500 млн євро.
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