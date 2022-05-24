500 млн євро: ЄС затвердив додаткову допомогу Україні
Євросоюз надасть Україні четвертий транш військової допомоги
Про це інформує керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його даними, Євросоюз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі €500 млн.
"Зброя для нашої перемоги. Нам потрібно багато та швидко, втрачати час більше не можна. Дякуємо союзникам", - коментує Єрмак.
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