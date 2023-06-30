"ЄС опиниться на межі фінансового банкрутства": Орбан закликав партнерів не давати грошей Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уважає недоцільним надавати кошти Україні, адже йому незрозуміло, куди вона їх діває. На його думку, ЄС рухається до банкрутства
Про це Орбан сказав одному з угорських видань.
За його словами, Україна отримала 70 млрд євро за півтора року, "це теж велика проблема", а зараз іще 50 млрд дадуть країні, яка воює.
"Хто перевіряє, чи йде воно на те, на що ми їм даємо?" – висловився Орбан.
"Через два з половиною, три роки Європейський Союз був доведений до межі фінансового банкрутства", - додав він.
За його словами, через виділення коштів для України страждають самі угорці.
"Ми не дамо більше грошей Україні, поки нам не скажуть, куди поділися 70 млрд євро, які ми дали раніше", - наголосив політик.
- У квітні Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані країною". За його словами, українці отримують пенсії та зарплати лише тому, що Угорщина виділяє на це кошти.
- У травні політик висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе