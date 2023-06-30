Про це Орбан сказав одному з угорських видань.

За його словами, Україна отримала 70 млрд євро за півтора року, "це теж велика проблема", а зараз іще 50 млрд дадуть країні, яка воює.

"Хто перевіряє, чи йде воно на те, на що ми їм даємо?" – висловився Орбан.

"Через два з половиною, три роки Європейський Союз був доведений до межі фінансового банкрутства", - додав він.

За його словами, через виділення коштів для України страждають самі угорці.

"Ми не дамо більше грошей Україні, поки нам не скажуть, куди поділися 70 млрд євро, які ми дали раніше", - наголосив політик.