ЄС підтримує українську Формулу миру та просуватиме її у світі, - Боррель
Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ підтримала запропоновану Україною Формулу миру та просуватиме її у світі
Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє European Council.
Під час прессконференції у Люксембурзі, 26 червня, за підсумками Ради міністрів ЄС Жозеп Боррель сказав, що Європейський Союз продовжуватимемо глобальні контакти з метою пошуку тривалого миру для України відповідно до принципів Хартії ООН.
"Ми підтвердили підтримку Мирної формули, запропонованої Україною, і шукаємо якомога ширшої підтримки для неї. Це буде велика робота для Європейської служби, а також для мене, щоб добитися підтримки для України по всьому світу, підтримки для справедливого, чесного та тривалого миру", - зазначив Боррель.
Він додав, що в рамках військової місії ЄС для України 24 тисячі українських військових уже пройшли тренування, а загалом Євросоюз прагне підготувати 30 тисяч військовослужбовців.
- Нагадаємо, у листопаді на саміті "Великої двадцятки" на Балі президент України Володимир Зеленський Представив Формулу миру" з 10 пунктів. Президент наголошував, що українська "формула миру" дуже чітка, а кожен її пункт – опрацьований.
- 29 грудня очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія ні з ким не розмовлятиме на основі української Формули миру.
- 21 травня Зеленський висловив побажання, щоби Саміт Формули миру був проведений в липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів.
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