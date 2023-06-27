Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє European Council.

Під час прессконференції у Люксембурзі, 26 червня, за підсумками Ради міністрів ЄС Жозеп Боррель сказав, що Європейський Союз продовжуватимемо глобальні контакти з метою пошуку тривалого миру для України відповідно до принципів Хартії ООН.

"Ми підтвердили підтримку Мирної формули, запропонованої Україною, і шукаємо якомога ширшої підтримки для неї. Це буде велика робота для Європейської служби, а також для мене, щоб добитися підтримки для України по всьому світу, підтримки для справедливого, чесного та тривалого миру", - зазначив Боррель.

Він додав, що в рамках військової місії ЄС для України 24 тисячі українських військових уже пройшли тренування, а загалом Євросоюз прагне підготувати 30 тисяч військовослужбовців.