Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ ЄС підтримує українську Формулу миру та просуватиме її у світі, - Боррель

ЄС підтримує українську Формулу миру та просуватиме її у світі, - Боррель

27 червня, 2023 вiвторок
03:43
Світ на фото Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель

Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ підтримала запропоновану Україною Формулу миру та просуватиме її у світі

Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє European Council.

Під час прессконференції у Люксембурзі, 26 червня, за підсумками Ради міністрів ЄС Жозеп Боррель сказав, що Європейський Союз продовжуватимемо глобальні контакти з метою пошуку тривалого миру для України відповідно до принципів Хартії ООН.

"Ми підтвердили підтримку Мирної формули, запропонованої Україною, і шукаємо якомога ширшої підтримки для неї. Це буде велика робота для Європейської служби, а також для мене, щоб добитися підтримки для України по всьому світу, підтримки для справедливого, чесного та тривалого миру", - зазначив Боррель.

Він додав, що в рамках військової місії ЄС для України 24 тисячі українських військових уже пройшли тренування, а загалом Євросоюз прагне підготувати 30 тисяч військовослужбовців.

  • Нагадаємо, у листопаді на саміті "Великої двадцятки" на Балі президент України Володимир Зеленський Представив Формулу миру" з 10 пунктів. Президент наголошував, що українська "формула миру" дуже чітка, а кожен її пункт – опрацьований.
  • 29 грудня очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія ні з ким не розмовлятиме на основі української Формули миру.
  • 21 травня Зеленський висловив побажання, щоби Саміт Формули миру був проведений в липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів.
Україна
ЄС
Війна з Росією
Жозеп Боррель
переговори з РФ
Читайте також:
Карта бойових дій-2706
28 червня, 2023 середа
Окупанти намагаються використовувати шлях через Армянськ, але він надто близько до позицій ЗСУ, - Гуменюк
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
28 червня, 2023 середа
У МЗС Китаю стримано відреагували на слова посла в ЄС про кордони України 1991 року
Представник Китаю в ЄС Фу Цун
27 червня, 2023 вiвторок
Посол Китаю в ЄС про підтримку кордонів України 1991 року: "Не розумію, чому б і ні"
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
29 червня
03:50
Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України
03:21
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
У держдепі США заявили, що Україна має все, що потрібно для успіху контрнаступу
02:53
У США схвалили продаж Польщі системи управління ППО на $15 млрд
02:25
Уламки "Титана"
Рятувальники підняли на берег уламки батискафа "Титан", який затонув в Атлантиці
01:57
Поліція США - ілюстрація
У Саудівській Аравії здійснено напад на консульство США: загинули нападник та охоронець
01:33
обстріл, ППО
Схід України під загрозою балістичної атаки РФ: на Запоріжжі та Харківщині пролунали вибухи
00:56
ЧВК Вагнер
У Росії підтвердили загибель екіпажу ІЛ-22, який збили вагнерівці
00:28
путін та орбан
"Слуга Путіна": Орбана звинувачують у зволіканні з голосуванням ратифікації членства Швеції в НАТО
00:21
Зеленський про коригувальника удару по Краматорську: можливе покарання – включно з довічним
00:17
Молодіжна збірна України, Україна U21
Молодіжний Євро-2023: визначились усі чвертьфінальні пари турніру
00:01
Євген Коноплянка
Коноплянка знайшов сенсаційний варіант продовження кар'єри
2023, середа
28 червня
23:51
Молодіжна збірна України, Євро-2023
Збірна України дізналась суперника у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023
23:43
Молодіжна збірна Франції, Євро-2023
Франція розгромила Швейцарію на молодіжному Євро-2023
23:33
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 28 червня
22:48
Інфографіка
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Європейські ігри-2022: Який вигляд має медальний залік
22:18
"Челсі", Кай Хаверц
Найдорожчий конкурент Мудрика перейшов з "Челсі" в "Арсенал"
22:06
ЗСУ
Бійці бригади "Едельвейс" збили ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла" та показали відео
22:03
Валерій Маркус і Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом "Маґури" Маркусом: обговорили відповідність зарплат досвіду служби
22:01
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Лукашенко міг злякатися заколоту ПВК Вагнера більше, ніж Путін, - дипломат Єльченко
21:49
Окупанти на ЗАЕС
Кулеба попередив ОБСЄ про ризики вчинення РФ теракту на ЗАЕС
21:40
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Бойові дельфіни окупантів та вступ до великого контрнаступу. Колонка Сергія Згурця
21:28
Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023
Ізраїль завдяки голу на 82-й хвилині переміг Чехію та вийшов у чвертьфінал молодіжного ЧЄ
21:19
Євро-2023 (U21)
Англія перемогла Німеччину у центральному матчі дня на молодіжному Євро-2023
21:05
Наступ, ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Залужний поспілкувався з Міллі
20:49
Підрив Каховської ГЕС: журналісти встановили військових РФ, які контролювали станцію
20:40
Оновлено
Олена Костевич
Золото в кульовій стрільбі та стрибках у воду: як Україна виступає на Європейських іграх 28 червня
20:36
Завод Титан
Агентура ФСБ і мінування хімзаводу "Титан" окупантами: рух АТЕШ розповів про ситуацію в Армянську
20:17
Затримання торговців зброєю на Київщині 28 червня
Продавали автомати, гранатомети й боєприпаси: на Київщині затримали торговців зброєю
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Демони-покращувачі
20:00
Евакуація
"Безповоротна евакуація": Нікопольська РВА спростувала фейк, який ширять у мережі
20:00
Огляд
переможні новини 28.06
Переможні новини 490-го дня війни: ЗСУ розбили три роти ворога на Таврійському напрямку, а Мін’юст розпочав "головну санкційну битву" 
19:43
Оновлено
Анджей Дуда, Володимир Зеленський і Гітанас Науседа
Підготовка до саміту НАТО, ситуація на фронті, євроінтеграція та Формула миру: Зеленський у Києві зустрівся з президентами Литви та Польщі
19:30
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
На окупованій Херсонщині росіяни поховали у братську могилу тіла десятків загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС, - Генштаб
19:18
Валерій Маркус
"Ану одівся бігом!": Залужний насварив головного сержанта "Маґури" Маркуса
19:11
"Головна санкційна битва": Мін’юст подав до ВАКС позов про стягнення активів росолігархів
18:41
АРМА
Обрано нову очільницю АРМА
18:22
Ексклюзив
Олег Дунда
Якщо в Красноярську з'явиться кількатисячне бандформування, яке захопить владу, - Москва цьому не завадить, - нардеп Дунда
18:21
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Дарина Вдовенко проти суперзвєзди Lobodи. Як ужитися з цими двома світами
18:05
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин є агентом ФСБ, який виконував завдання зі зміни Путіна, - політолог Фельштинський
18:00
OPINION
Сергій Громенко
Російські пропагандисти дісталися до шкіл
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV