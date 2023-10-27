ЄС повертає Фестиваль європейського кіно до Росії попри війну в Україні

Про це повідомило представництво ЄС у Росії.

"Слоган цьогорічного фестивалю – "Кіно об'єднує!" – наголошує на єдності культур та інтересів", - ідеться у повідомленні.

У межах програми заходу покажуть 21 стрічку з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС, а також два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій. Усі фільми покажуть мовою оригіналу з російськими субтитрами. Вони будуть доступні росіянам безплатно та без реєстрації.

Вказується, що на фестивалі буде показано ігрове, документальне та анімаційне кіно, що брало участь у європейських та міжнародних кінофестивалях, отримало високу оцінку критиків і визнання глядачів.

"Усі фільми адресовані любителям не лише якісного жанрового, а й авторського кіно", - додали у представництві ЄС.