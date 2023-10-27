ЄС повертає Фестиваль європейського кіно до Росії попри війну в Україні
ЄС проведе скасований у 2022 році Фестиваль європейського кіно у Росії попри її збройну агресію проти України. Захід пройде онлайн з 1 по 15 листопада
Про це повідомило представництво ЄС у Росії.
"Слоган цьогорічного фестивалю – "Кіно об'єднує!" – наголошує на єдності культур та інтересів", - ідеться у повідомленні.
У межах програми заходу покажуть 21 стрічку з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС, а також два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій. Усі фільми покажуть мовою оригіналу з російськими субтитрами. Вони будуть доступні росіянам безплатно та без реєстрації.
Вказується, що на фестивалі буде показано ігрове, документальне та анімаційне кіно, що брало участь у європейських та міжнародних кінофестивалях, отримало високу оцінку критиків і визнання глядачів.
"Усі фільми адресовані любителям не лише якісного жанрового, а й авторського кіно", - додали у представництві ЄС.
- Раніше Україна відмовилася від Мангеттенського фестивалю короткометражок через проведення аналогічного заходу у РФ.
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