ЄС при ООН вимагає негайно звільнити незаконно ув'язнених кримських татар

Про це йдеться на офіційному сайті делегації ЄС.

"Ми наполегливо закликаємо до негайного звільнення всіх громадян України, які залишаються незаконно утримуваними та ув'язненими в Російській Федерації та в незаконно анексованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, включаючи кримськотатарських правозахисників, таких як Емір-Усеїн Куку, Галина Довгопола, Сервер Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Наріман Джелялов та багато інших", - йдеться у повідомленні.

Представники ЄС наголошують, що на непідконтрольних уряду України територіях системно затримують людей, жорстко з ними поводяться та принижують гідність.

У ЄС також підкреслили, що засуджують окупацію Кримського півострова та російську агресію.

"Ми підтверджуємо тверду політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, продовжуємо засуджувати цей акт агресії з боку Російської Федерації та залишаємось відданими повній реалізації цієї політики, в тому числі шляхом обмежувальних заходів", - йдеться у повідомленні.