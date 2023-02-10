ЄС пришвидшить забезпечення України військовою технікою і засобами ППО, - Мішель про масований ракетний обстріл 10 лютого
Жодна масована ракетна атака Росії по Україні не зупинить її партнерів у тому, аби надавати Києву сучасне озброєння
Про це після масованої ракетної атаки 10 лютого заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.
"Невибіркові атаки Росії на українські міста є воєнними злочинами. Ця терористична тактика не зупинить ані Україну, ні її партнерів. ЄС і його держави-члени підтримують Україну й усіх українців. І ще більше прискорять забезпечення військовою технікою, зокрема ППО", - написав він.
- 10 лютого російська армія масовано обстріляла Україну ракетами. Було випущено 71 ракету, 61 з них збила ППО.
- У травні минулого року Мішелю, який на той час перебував в Одесі, довелось ховатись від російських ракет у бомбосховищі.
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