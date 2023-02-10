Про це після масованої ракетної атаки 10 лютого заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Невибіркові атаки Росії на українські міста є воєнними злочинами. Ця терористична тактика не зупинить ані Україну, ні її партнерів. ЄС і його держави-члени підтримують Україну й усіх українців. І ще більше прискорять забезпечення військовою технікою, зокрема ППО", - написав він.